Картридж струйный HP №72 C9380A фото черный/серый печатающая головка для HP DJ T1100/T610

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|HP
|Тип товара
|Совместимость
|для HP
|Цвет
|черный/серый
|Емкость картриджа
|стандартная
|Поддерживаемые модели принтеров
|OfficeJet 8000, OfficeJet 8500, OfficeJet 8500a, OfficeJet 8500a Plus
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