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Объектив Nikon 18-300mm f 3.5-6.3 G ED AF-S VR DX

Артикул: 10997
Объектив Nikon 18-300mm f 3.5-6.3 G ED AF-S VR DX
62 940 руб. 
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+ 894 КэтКоинов
Артикул: 10997
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/6.30
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/3.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм300
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм18
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.83
Основные характеристики
Тип объективастандартный Zoom
Фокусное расстояние18 - 300 мм
Для неполнокадровых фотоаппаратовда
ДиафрагмаF3.50 - F5.60
Минимальная диафрагмаF32
КреплениеNikon F
Стабилизация изображенияесть
Автоматическая фокусировкаесть
Конструкция
Число элементов / групп элементов19 / 14
Число асферических элементов3
Число низкодисперсных элементов3
Число лепестков диафрагмы9
Размеры (D x L)83 x 120 мм
Вес830 г
Параметры съемки
Угол обзора5.20 - 76 град.мин
Дополнительная информация
Ультразвуковой моторесть
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр резьбы для светофильтра77 мм


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Объектив Nikon 18-300mm f 3.5-6.3 G ED AF-S VR DX - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 62940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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