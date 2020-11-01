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Колонки Creative Inspire T10 2.0 черный 10Вт

Артикул: 109757
Колонки Creative Inspire T10 2.0 черный 10Вт
4 520 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 109757
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараКолонки
Высота, см19.4
Длина, см13.7
Ширина, см9
Диапазон воспроизводимых частот80-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность10 Вт
Суммарная мощность10 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок5 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
ПроизводствоКитай
Акустическая система Creative Inspire T10 придаёт цифровой музыке особое качественное звучание. Динамики помещены в привлекательные блестящие корпуса чёрного цвета. Компактная акустическая система прекрасно подойдёт для использования с ПК, ноутбуком или MP3-плейером. По-настоящему качественный звук удаётся получить благодаря применению выделенных твитеров для высоких частот, прецизионных драйверов для точного воспроизведения средних и технологии BasXPort для достижения сильных басов без сабвуфера. Отдельные регуляторы басов и громкости позволяют получить оптимальное звучание для любой музыки. Inspire T10 можно поставить рядом с ПК или монитором — магнитное экранирование защитит от помех. Те, кто желает слушать музыку независимо от других, могут воспользоваться гнездом для подключения наушников.


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Самовывоз невозможен
Колонки Creative Inspire T10 2.0 черный 10Вт – стоимость товара 4520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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