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Колонки Creative T3250W 2.1 черный 9Вт

Артикул: 109756
Колонки Creative T3250W 2.1 черный 9Вт
5 240 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 109756
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараКолонки
Вес, кг2
Высота, см18.4
Длина, см22.2
Ширина, см18.4
Тип акустической системы2.1
Мощность9 Вт
Суммарная мощность9 Вт
Мощность сабвуфера5 Вт
Мощность фронтальных колонок2 Вт
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Входылинейный
Количество колонок в комплекте2
ПроизводствоКитай
Стационарная акустическая система CREATIVE T3250W относится к типу 2.1 и питается от бытовой электрической сети. Корпус системы в черном цвете имеет стильный дизайн и выполнен из прочного пластика, мощность ее звучания достигает 9 Вт, выход фазоинвертора расположен на передней панели. Система использует беспроводной стандарт связи Bluetooth для воспроизведения аудиозаписей, что обеспечивает полную свободу ее установки, не скованную длиной провода. Управление данным устройством производится при помощи проводного пульта ДУ. Корпус оборудован входом AUX INPUT, габариты фронтальных колонок устройства составляют 73?147 ? 88 мм, а сабвуфера – 184?222 ? 184 мм. Суммарный вес акустической системы CREATIVE T3250W равен 2,032 кг. Заводская гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня продажи.


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Самовывоз невозможен
Колонки Creative T3250W 2.1 черный 9Вт - данный товар вы можете купить по цене по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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