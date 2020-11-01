Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт

Компания SVEN представила акустическую систему 2.1 SVEN MS-2100. Эта акустика идеально подходит для просмотра фильмов, озвучивания компьютерных игр и воспроизведения музыки. 80 ватт мощного насыщенного звука хватит для того, чтобы устроить вечеринку в честь встречи друзей или в шумной компании посмотреть спортивную трансляцию. Система может работать автономно. Встроенный проигрыватель аудиофайлов воспроизводит треки с USB-флешки или SD-карты. Поймав на FM-тюнере любимую радиостанцию, будничный вечер можно посвятить приятным заботам: чтению книги, посиделкам с родными за чашкой чая. SVEN MS-2100 имеет два коммутируемых входа. С их помощью акустику можно подключать к любым источникам звука: компьютеру, медиа-плееру. Сабвуфер и двухполосные сателлиты раскроют всю палитру звучания системы в компьютерных играх и фильмах. Сочный бас и кристально чистые высокие частоты передают детальную звуковую панораму, отчего эффект присутствия усиливается, а эмоций и впечатлений только прибавляется. Управлять системой очень просто и удобно. На лицевой стороне сабвуфера расположены легко читаемый цифровой дисплей и несколько регуляторов: для настройки общей громкости системы, переключения радиостанций и треков. У пульта дистанционного управления набор опций для настройки системы расширен. С его помощью можно регулировать уровень громкости сабвуфера, активировать режимы Mute, Sleep. Акустическая система 2.1 SVEN MS-2100 выполнена в ярком стильном дизайне, способном украсить любой интерьер. Лицевые панели сабвуфера и сателлитов покрыты черным глянцем и идеально сочетаются с матовой текстурой корпусов.