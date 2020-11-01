Колонки Sven MS-110 2.1 черный 10Вт

Акустика SVEN MS-110 – отличное решение для небольшого рабочего места. Компактная, удобная, с четким и громким звуком – она станет отличным помощником для тех, кому недостаточно качества звукопередачи встроенной акустики ноутбуков и компьютеров. Мультимедийная акустическая система 2.1 SVEN MS-110 способна воспроизводить музыкальный контент с карт памяти SD и флэш-накопителей. При разработке модели инженеры SVEN уделили особое внимание эргономике – все органы управления вынесены на переднюю панель сабвуфера. Модель выполнена в черном глянцевом корпусе с серебристой отделкой. Выглядит она нарядно и стильно. Корпус сабвуфера изготовлен из дерева – это решение позволило добиться более глубокого и насыщенного звучания басов, чем у полностью пластиковых аналогов. SVEN MS-110 подойдет как для прослушивания музыки, так и для озвучки фильмов, воспроизводимых на ПК или ноутбуке.