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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Клавиатуры A4Tech Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED

Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED

Артикул: 109065
  • Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 5
Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 1
Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 2
Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 3
Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 4
Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - фото 5
2 920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109065
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендA4Tech
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш104+6
Комплектацияклавиатура, мышь, документация, упаковка
Подсветка клавишесть
Разрешение оптического сенсора3200 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связипроводная
Цветчерный
Клавиатура+мышь A4Tech Bloody Q1500 (Q110+Q9) – это проводной комплект, подходящий для любителей компьютерных игр. Для подключения каждой части комплекта необходим отдельный USB-порт. Цвет клавиатуры черный с белыми символами. Игрокам понравятся 4 красные кнопки WASD из рифленого силикона, за счет чего увеличивается срок их службы. Вся клавиатура имеет влагозащищенный корпус и кнопки без углов для минимизации возможных неприятных ощущений во время игры. Клавиатура обеспечивает время отклика в 1 мс, поэтому она прекрасно подходит для компьютерных игр. Мышь из комплекта A4Tech Bloody Q1500 (Q110+Q9) с максимальным разрешением 3200 dpi имеет 7 активных кнопок и колесо прокрутки с функцией нажатия. Мышь имеет форму, подходящую под хват правой рукой. Текстильная оплетка провода повышает износостойкость и препятствует повреждениям во время эмоциональной игры.


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Набор клавиатура + мышь A4 Bloody Q1500/B1500 (Q110+Q9) клав:черный/красный мышь:черный USB LED - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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