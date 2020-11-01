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Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX

Артикул: 108032
  • Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 1
  • Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 2
  • Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 3
  • Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 4
  • Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 5
  • Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 6
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 1
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 2
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 3
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 4
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 5
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - фото 6
2 750 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 108032
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг3
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см41.2
Длина, см41.2
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB, наушники, микрофон
Форм-факторATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,54
Число отсеков 5,253
Ширина, см17.6
В корпусе AeroCool V3X, обладающем стильным дизайном, Вы сможете разместить комплектующие элементы, необходимые для высокопроизводительной работы Вашей компьютерной машины. Продуманная конструкция подарила рассматриваемой модели возможность стать основой для мощного игрового ПК. Материнская плата, размещаемая внутри данной техники, должна принадлежать к форм-фактору Standard ATX. Конструкция AeroCool V3X Red Edition предполагает вертикальное расположение. Представленная модель поддерживает верхнее размещение блока питания. Основа изготовлена из износостойкой и устойчивой к царапинам и коррозии стали, также в ее конструкцию включены пластиковые элементы. В данной технике можно разместить 7 плат расширения и видеокарту максимальной длины не более 320 мм. AeroCool V3X Red Edition поддерживает установку оптических накопителей, Mobile Rack и термодатчиков благодаря трем отсекам 5.25”. В упаковке Вы найдете один вентилятор размером 80 мм.


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Самовывоз невозможен
Корпус AerocoolV3X черный без БП ATX - купить по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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