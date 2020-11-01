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Объектив Sony SEL-55F18Z FE 55 mm f/1.8 ZA

Артикул: 107663
  • Объектив Sony SEL-55F18Z FE 55 mm f/1.8 ZA - фото 1
  • Объектив Sony SEL-55F18Z FE 55 mm f/1.8 ZA - фото 2
Объектив Sony SEL-55F18Z FE 55 mm f/1.8 ZA - фото 1
Объектив Sony SEL-55F18Z FE 55 mm f/1.8 ZA - фото 2
71 124 руб. 
Купить
+ 412 КэтКоинов
Артикул: 107663
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараОбъектив
БайонетSony E
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра49 мм
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Вес, кг0.281
крепление - Sony E, фокусное расстояние - 55 мм, диаметр резьбы под фильтр - 49 мм, вес - 0.281 кг


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Объектив Sony SEL-55F18Z FE 55 mm f/1.8 ZA - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 71124 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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