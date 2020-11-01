Коньки раздвижные Senhai FLOWER S(28-31) PW-231D WHITE

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|Бренд
|Senhai
|Тип товара
|Коньки
|Назначение
|прогулочные
|Материал верха
|Полипропилен, нейлон
|Внутренняя отделка
|искусственный мех
|Тип стали лезвий
|нержавеющая
|Уровень катания
|для начинающих
|Тип фиксации
|шнурки
|Цвет
|белый
|Размер ноги
|28-31
Коньки Senhai Flower PW-231D S White идеально подходят для катания как на естественном, так и на искусственном ледовом покрытии. Утепленные ботинки обработаны морозостойкой пропиткой. Раздвижная конструкция позволяет увеличивать величину ботинка на три. Изготовлены из качественных материалов, рассчитаны на длительную интенсивную эксплуатацию. Коньки Senhai Flower PW-231D S White выполнены в нежном цвете, идеально подходят для детской ноги.
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