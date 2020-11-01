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Коньки раздвижные Senhai FLOWER S(28-31) PW-231D WHITE

Артикул: 106229
Коньки раздвижные Senhai FLOWER S(28-31) PW-231D WHITE
2 573 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 106229
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSenhai
Тип товараКоньки
Назначениепрогулочные
Материал верхаПолипропилен, нейлон
Внутренняя отделкаискусственный мех
Тип стали лезвийнержавеющая
Уровень катаниядля начинающих
Тип фиксациишнурки
Цветбелый
Размер ноги28-31

Коньки Senhai Flower PW-231D S White идеально подходят для катания как на естественном, так и на искусственном ледовом покрытии. Утепленные ботинки обработаны морозостойкой пропиткой. Раздвижная конструкция позволяет увеличивать величину ботинка на три. Изготовлены из качественных материалов, рассчитаны на длительную интенсивную эксплуатацию. Коньки Senhai Flower PW-231D S White выполнены в нежном цвете, идеально подходят для детской ноги.

Особенности:

  • Возраст - детские;
  • Конструкция - раздвижные;
  • Цвет - белый/розовый;
  • Пол - для девочки;
  • Материал ботинка - полипропилен;
  • Подкладка - нейлон;
  • Язычок анатомической формы;
  • Материал лезвия - нержавеющая сталь.

Комплектация:

  • Коньки Senhai Flower PW-231D S White;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Коньки раздвижные Senhai FLOWER S(28-31) PW-231D WHITE - стоимость товара 2573 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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