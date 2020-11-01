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Конвектор BALLU BIHP/R-1000

Артикул: 105800
Конвектор BALLU BIHP/R-1000
5 790 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 105800
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBallu
Тип товараКонвектор
Тип установкинастенно-напольный
Мощность обогрева500/1000 Вт
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Управлениемеханическое
Влагозащитаесть
КомплектацияКонвектор,ножки с роликами, кронштейн
Вес, кг3,6
Конвектор настенно-напольный, диапазон рабочих температур от +5°С до +35°С, отключение при перегреве, Auto Restart, площадь обогрева: 15 м2. Габариты: 48х41,3х11,1 см


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Самовывоз невозможен
Конвектор BALLU BIHP/R-1000 - этот товар вы можете купить по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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