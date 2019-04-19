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Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black

(3)
Артикул: 105785
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 8
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 1
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 2
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 3
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 4
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 5
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 6
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 7
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - фото 8
16 200 руб. 
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Артикул: 105785
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.3
Физический размер матрицы6.16x4.62 мм
Тип матрицыBSI CMOS
Встроенная вспышкаесть
Крепление внешней вспышкинет
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)25-625 мм
ДиафрагмаF3.2-F6.6
Zoom оптический25x
Zoom цифровой4x
Система стабилизации изображенияоптическая
Скорость серийной съемки2.5 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея922000
Тип дисплеяЖК
Тип видоискателянет
Светочувствительность80-3200 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
ИнтерфейсыUSB 2.0, HDMI
Wi-Fiесть
Bluetoothнет
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство со шнуром питания, ремешок на запястье, документация, упаковка
Габариты (ШxВxГ), мм96.9x56.9x27.9
Вес, кг0.182
Станьте ближе к объекту съемки, куда бы вы не отправились, с помощью этой миниатюрной камеры карманного формата с большим оптическим зумом 25x и корпусом толщиной всего 27,9 мм. Делайте удивительно четкие снимки при любом освещении благодаря системе HS и создавайте эффектные фотографии пейзажей со сверхшироким углом обзора 25 мм.


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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19.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Наверное самый компактный 28мм для то кого зума
Зум 25x
Жестко не мылит фото
Не задирает ISO

Недостатки:
нет

Комментарий:
Нужен был компактный фотоаппарат с большим зумом, кинул в карман и забыл. К сожалению развитие комактов застопорилось как лет 5. Камера в телефоне убивает их. Хотел матрицу в 1 дюйм но таких просто не нашел, компактность+зум. Снимки доволен на что рассчитывал, да не зеркалка, но на ISO 80,100 все не так плохо, приловчишись можно делать хорошие снимки. Своих денег стоит, трястись над ним не надо.


05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Наверное самый компактный 28мм для то кого зума
Зум 25x
Жестко не мылит фото
Не задирает ISO

Недостатки:
Присущие всем компактам

Комментарий:
Нужен был компактный фотоаппарат с большим зумом, кинул в карман и забыл. К сожалению развитие комактов застопорилось как лет 5. Камера в телефоне убивает их. Хотел матрицу в 1 дюйм но таких просто не нашел, компактность+зум. Снимки доволен на что рассчитывал, да не зеркалка, но на ISO 80,100 все не так плохо, приловчишись можно делать хорошие снимки. Своих денег стоит, трястись над ним не надо.


05.11.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Маленький и легкий. Отличный зум, оптическая стабилизация кадра, не задирает ISO, емкий аккумулятор, невысокая цена.

Недостатки:
Формфактор матрицы и соответственное качество фотографий. Но лучшие матрицы стоят гораздо дороже. Не разобрался как по WiFi сбрасывать фото на компьютер, подключаю шнурком. На телефон по WiFi получилось, но сбрасывать на устройство с маленьким экраном и малой емкостью носителя не вижу смысла.

Комментарий:
Брал на замену SX10IS. Весит и занимает места гораздо меньше, а снимает не хуже. Для моих целей качества хватает. Макросъемка даже неожиданно удивила.

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS Black - стоимость товара 16200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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