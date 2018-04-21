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Видеокамера Panasonic HC-VXF990

(2)
Артикул: 105738
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
59 240 руб. 
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+ 479 КэтКоинов
Артикул: 105738
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараВидеокамера
HD-форматUHD 4K
Запись на карту памятиесть
Тип цифрового носителяперезаписываемая память (Flash)
Оптический Zoom20x
Объем встроенной флэш-памятинет
Фоторежиместь
Форматы записи1080i,1080p,720p
Съемка 3Dнет
Сенсорный дисплейесть
Ручная фокусировкаесть
Разрешение матрицы, Мпикс18.91
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео25 кадр/сек при разрешении 4K
Количество матриц1
Дополнительные возможностиподдержка ExifPrint
Дополнительные возможностизапись в MPEG4
Дополнительные возможностизапись в H.264
Диаметр фильтра49 мм
Видоискательесть
Встроенный осветительнет
Стабилизатор изображенияесть
Тип стабилизатора изображенияоптический
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.626 мм
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.30.8 мм
Wi-Fiесть
Время работы от аккумулятора60 мин
Вес, кг0.396
Видеокамера с 20x зумом, запись видео UHD 4K на карты памяти, матрица 18.91 МП, карты памяти SD, SDHC, SDXC, Wi-Fi, стабилизатор изображения, вес: 396 г


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
картинка

Недостатки:
пока ещё не увидел

Комментарий:
Рекомендую всем...


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошее 4К
Доступная цена
Беспроводные функции

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Камера компактная! Ну, как компактная -- в смысле, традиционного «наладонного» форм-фактора. Внешне она мало чем отличается от большинства других моделей такого размера, только у нее два видоискателя и объектив Leica. Но этот объектив в сочетании с электронной «начинкой» обеспечивает хорошее качество видео. За качество, конечно, отвечает и матрица, а она тоже хороша -- крупная (1/2,3 дюйма).
Фирменная программная «начинка» оптимизирует получаемое камерой 4К-видео, упрощает съемку и пост-обработку. Из особенностей отмечу возможность съемки в HDR (правда, только в FullHD), пост-функции (пост-зумирование, пост-стабилизацию, пост-слежение), возможность подключения к смартфону (общее название пакета «фишек» -- WirelessMulticamera), а также возможность передачи отснятого на обычный компьютер по wi-fi.

Самовывоз невозможен
Видеокамера Panasonic HC-VXF990 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 59240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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