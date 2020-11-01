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Обогреватель Инфракрасный Neoclima Shaft-2 0

Артикул: 105223
Обогреватель инфракрасный Neoclima SHAFT-2.0
3 110 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 105223
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNeoclima
Тип товараОбогреватель инфракрасный
Вес, кг5
Высота, см88
Длина, см26
Мощность обогрева2000 Вт
Термостатесть
Управлениемеханическое
Площадь обогрева20 кв.м
Инфракрасный обогреватель помещений площадью до 20 кв.м, управление механическое, защита от перегрева, кронштейны для монтажа, регулировка мощности.


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Обогреватель Инфракрасный Neoclima Shaft-2 0 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3110 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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