Осушитель воздуха Hyundai H-DEH1-20L-UI007

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hyundai
|Тип товара
|Осушитель воздуха
|Емкость резервуара для воды
|3 л
|Обслуживаемая площадь
|20 кв.м
|Потребляемая мощность
|600 Вт
|Регулировка скорости работы
|нет
|Функция ароматизации
|нет
|Размеры, см
|50,2x29,7x39,7
|Регулировка направления увлажнения
|нет
|Вес, кг
|13.5
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