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Смеситель для ванны Lemark Atlantiss LM3222C

Артикул: 103282
  • Смеситель для ванны Lemark Atlantiss LM3222C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Atlantiss LM3222C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Atlantiss LM3222C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Atlantiss LM3222C - фото 2
20 320 руб. 

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18 860 руб. 

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Артикул: 103282
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Atlantiss
filter_noneТовар входит в коллекцию Atlantiss

Коллекция Atlantiss

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектенет
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива166 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйда
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см45
Ширина, см20
Высота, см16
Вес, кг4.75
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Смеситель для ванны Lemark Atlantiss LM3222C - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 20320 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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