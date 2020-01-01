Видеорегистраторы TrendVision

Возможность записи события в отдельный файл 59 г 74 г до события 10 секунд есть нет после события 50 секунд

Датчик удара (G-сенсор) да

есть

нет

Диагональ экрана, дюйм 1,54 1 1.2 1.4 1.5 1.54 2 2,31 2,4 2,7 2.2 2.3 2.31 2.4 2.45 2.7 2.8 3,5 3.5 3.6 4,3 4.3 4.5 6.86 9.35 9.6 9.88 есть 3 4 5 7 10

Кол-во камер 1

2

3

Конструкция держателем на лобовое стекло зеркало заднего вида крепление магнитом крепление на скотче 3М обычная с выносными камерами с экраном скрытый монтаж

Максимальное разрешение видеозаписи 1280x480 1280x720 1440x1080 1920?1080 1920x1080 1920x1080 при 30 к/с 1920х1080 1980x1280 2304?1296 2304x1296 2560x1080 2560x1080 2560x1296 2560x1440 2592x1944 2848x1600 320x240 3840x2160 3840х2160 800x480 обычная с экраном

Наличие GPS да есть нет опция

Наличие ГЛОНАСС да

есть

нет

Наличие радар детектора да

есть

нет

Наличие экрана да

есть

нет

Режим записи запись без разрывов непрерывная циклическая

Угол обзора 100° 103° (по ширине) 110° 111° 113° (по ширине) 120° 120° (по диагонали) 123° 130° 130° (по диагонали) 135° 135° (по диагонали) 136° 137° 139° 140° 140° (по диагонали) 144° 145° 145° (по диагонали) 146° 146° (по высоте) 147° 150 ° 150° 150° (по диагонали) 154° 155° 155° (по диагонали) 160° 160° (по диагонали) 162° 165° 170° 170° (по диагонали) 172° 60° (по высоте) 90°

Wi-Fi есть

есть

нет

Выносная камера есть

нет

опция

Датчик движения есть

нет

Емкость аккумулятора 100 мАч 1000 мАч 110 мАч 130 мАч 150 мАч 160 мАч 170 мАч 180 мАч 200 мАч 220 мАч 230 мАч 240 мАч 250 мАч 260 мАч 280 мАч 300 мАч 320 мАч 350 мАч 370 мАч 380 мАч 400 мАч 420 мАч 450 мАч 470 мАч 500 мАч 520 мАч 600 мАч 650 мАч 700 мАч 780 мАч 800 мАч 90 мАч 900 мАч 95 мАч

Камера заднего вида 180 мАч 240 мАч есть нет опция

Навигатор 1920x1080 2304x1296 есть нет

Наличие встроенного микрофона да

нет

Ночная съемка есть

нет

Операционная система Android

iOS

Скрытая установка да

нет

циклическая