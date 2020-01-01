Вертикальные пылесосы Kitfort

Основной цвет бело-зеленый бело-синий голубой зеленый красно-черный красный оранжевый серо-зеленый серо-синий серый синий фиолетовый черно-белый черный

Тип бытовой вертикальный вертикальный+ручной электровеник

Труба всасывания складная составная телескопическая цельная

Тип уборки влажная/сухая

сухая

Тип пылесборника контейнер

циклонный филтр

циклонный фильтр

Емкость пылесборника 0,8 л 0.1 л 0.3 л 0.4 л 0.5 л 0.6 л 0.8 л 1 л 1.5 л 1.5 м 2 л

Регулятор мощности да

на рукоятке

нет

Потребляемая мощность, Вт 10 90 120 120 Вт 170 400 600 1600

Мощность всасывания, Вт 10 15 80 110 120 130

Уровень шума 61 дБ 70 дБ 72 73 75 80 80 дБ

Дополнительные функции 180° по горизонтали/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли/ две скорости работы гибкий шланг индикатор заполнения пылесборника/ вертикальная парковка/ щётка с вращением на 360°/прозрачное окошко пылесборника обработка горячим паром подсветка области уборки ручной пылесос/ вертикальная парковка/ манёвренная щётка для пола и щелевая насадка/ моющийся съёмный пылесборник и фильтр ручной пылесос/ вертикальная парковка/ светодиодная подсветка на щётке/ поворот щетки: 90° по вертикали ручной пылесос/ моющиеся пылесборник и фильтр/ вертикальная парковка съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ поворот щётки: в двух плоскостях/ технология мультициклон/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ щётка с вращением на 180°/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли съёмный ручной пылесос/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли

Комплектация блок питания ворсовая щётка держатель тряпки документация кронштейн на стену с держателем для насадок насадки пылесборником пылесос пылесос с установленным пылесборником и фильтрами пылесос с установленным резервуаром для воды съёмный аккумулятор тряпка для пола турбощетка турбощетка/ ворсовая щетка/ насадка 2 в 1 удлинительная ручка удлинительная трубк удлинительная трубка узкая насадка узкая насадка «2 в 1» фильтр тонкой очистки фильтрами и щеткой для пола щетка для пола/ узкая насадка «2 в 1»/ щетка для обивки щетка для пола/ узкая насадка/ ворсовая щетка щетка для пола/ щелевая насадка/ ворсовая щетка щётка ворсовая щётка для пола

Длина сетевого шнура 1.9 м 3.75 м 4 м 4.7 м 7.5 м

Источник питания аккумулятор

сеть

Время зарядки 240 мин 240 мин. 300 мин 300 мин. 4 ч 600 мин

Время работы от аккумулятора 25 мин 30 мин 30 мин. 35 мин 35 мин. 40 мин 45 мин 45 мин.

Емкость аккумуляторов, mAh 2 2.2 1000 2000 2200

Зарядное устройство блок питания

есть