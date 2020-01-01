Вакуумное смешивание нет

Дисплей да

есть

нет

Дополнительный цвет бежевый белый бирюза голубой зеленый зленый красный нет оранжевый серебристый серебро серый синий сиреневый фиолетовый черный

Емкость мерного стакана, л 0,6 0.05 0.5 0.6 0.7 0.8 нет 1

Количество скоростей 1 2 3 5 6 7 10 12 21 40

Максимальная скорость вращения, об/мин 5700 11500 12000 13250 13500 14600 15000 15500 16000 22000

Материал корпуса металл нержавеющая сталь/пластик пластик полипропилен резина

Материал кувшина палстик пластик поликарбонат стекло тритан

Материал погружной части металл пластик

Мощность, Вт 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 780 800 850 1000 1200 1300 1500 1600 2000

Насадки Нож-измельчитель блендер бутылка венчик венчик для взбивания диск для терки и шинковки для колки льда измельчитель мельничка мерный стакан насадка для замешивания теста насадка для нарезки кружочками насадка для приготовления пюре насадка для пюре насадка миксер насадка-венчик насадка-диск для нарезки кубиками насадка-диск для шинковки-терки насадка-измельчитель нож универсальный нож эмульсионная насадка общее число насадок 3

Основной цвет бежевый белый голубой красный металлик розовый серебристый металлик серый сталь темно-серый тёмно-бордовый черный

Работа от аккумулятора да

нет

Режимы скорости измельчитель импульсный импульсный режим колка льда плавная регулировка скорости турборежим

Тип измельчитель пароварка-блендер погружной стационарный

Управление механическое

электронное

Функции и особенности автоблокировка блендера при снятой чаше автоотключение по таймеру антивибрационные прокладки блокировка двигателя при неправильной сборке варка на пару взбивание взбивание/ измельчение/смешивание/гомогенизации/замес жидкого теста гомогенизации гомогенизации, готовка на пару замес жидкого теста защита двигателя от перегерва защита двигателя от перегрева защита от брызг защита от включения при неправильной сборке защита от включения со снятой чашей защита от перегрева защита от перегрузки измельчение измельчение льда измельчитель для твердых продуктов колка льда крышка с отверстием для ингредиентов и колпачком крышка чаши с отверстием для ингредиентов многолезвийный нож из высококачественной нержавеющей стали плавная регулировка скорости приготовление пюре противоскользящие ножки противоскользящие ножки с присосками режим очистки. система easyclick система определения безопасной установки крышки и емкости смешивание смузи-фильтр технология измельчения promix

Длина сетевого шнура 0,103 0,7 0.65 0.75 м 0.8 м 0.84 м 0.9 0.92 м 0.94 м 0.95 м 1 м 1,2 1,2 м 1 1.05 м 1.1 1.10 м 1.15 м 1.17 м 1.18 м 1.2 1.2 м 1.3 1.4 м 1.45 м 1.5 1.919

Емкость кувшина, л 0,6 0,8 0.28 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1,5 1.2 1.25 1.5 1.6 1.75 1.8 л 2 2.3 2.4 нет