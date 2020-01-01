Средства для ухода за губами Nuxe

Тип средства бальзам для губ блеск для губ гель ля губ маска для губ масло для губ набор для ухода за губами патчи для губ помада помада для губ скраб для губ стик для губ эссенция для губ

Эффект от использования витаминизирующий восстанавливающий заживляющий защитный защищающий лифтинговый отшелушивающий очищающий питательный питающий придающий блеск придающий объем разглаживающий регенерирующий смягчающий стимулирующий тонизирующий тонирующий увалажняющий увлажняющий успокаивающий

SPF 30

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Страна бренда Греция Россия Франция Южная Корея

Объем, мл 1 шт. 10 г 10 мл 2 г 20 шт. 3 г 30 г 30 шт. 4 г 4 мл 4.7 5 6 г 7 7 г х 3 7 мл 7.5 8.7 г 15 20

Не содержит без консервантов без минеральных масел без отдушек без отдушки без парабенов без пропилен гликоля без силикона без этаноламинов