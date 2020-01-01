Масла для тела Aravia Professional

выполняя массаж лица в течение шага 6 используется в душе для ухода за телом крем нанести на соответствующие участки тела масло нанести на кожу и распределить легкими массирующими движениями нанесите небольшое количество крема на лицо и тело после принятие душа. Вотрите массажными движениями и дайте средству хорошо впитаться. нанесите небольшое количество масла на тело массажными действиями нанести необходимое количество на очищенную кожу массирующими движениями до полного впитывания небольшое количество масла разогреть в ладонях и нанести на чистую кожу тела. Тщательно распределить до впитывания массажными движениями. периодически добавлять масло Unstress Multi-Vitamin Supplement на ладони подходит для массажа сделать массаж смягчает ступни ног ухода за волосами