1000/1600 dpi 16 КБ встроенной памяти 256 возможных вариантов настройки веса и баланса 3D-акселерометр 4 уровня регулирования энергосбережения. Мышь переходит в спящий режим через 0,2 секунды бездействия. Нескользящая поверхность корпуса. Обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки. Жизненный цикл кнопок. Высокое качество обеспечивает более 5 миллионов кликов. 4 цвета подсветки: синий 48 Кб встроенной памяти 4D-колесо поддерживает прокрутку в вертикальной и горизонтальной проекции 5 грамм 5 наборов тефлоновых ножек 5 программируемых кнопок 5 режимов разрешения 5 режимов разрешения с цветным индикатором 5-позиционный джойстик и колесико-кнопка 6 режимов разрешения с цветным индикатором 6 режимов разрешения с цветным индикатором: от 600 до 3600 dpi 6 режимов разрешения: от 600 до 3600 dpi 6-ти цветная LED подсветка 64 Кб встроенной памяти 64 Кб встроенной памяти для сохранения настроек при программировании кнопок мыши 8 грузиков по 2.5 8 грузиков по 4 г каждый 800/1200/1600 dpi RGB-подсветка yовый сенсор TrueMove3 обеспечивает честное разрешение 1 к 1 и максимальную точность движения при минимальных задержках. Поддерживает PrismSync. Боковые вставки из силикона. Встроенная память Назначение макросов Сomfii – улучшенная эргономика корпуса снижает нагрузку на кисть руки автоматическое подавление отдачи в шутерах бесшумная мышь в корпусе мыши находится специальный картридж вертикально разработанная мышь предотвращает чрезмерное напряжение и боль в плече и запястье включая стекло и лёд возможно сохранение до 3 игровых профилей возможность записи макросов «НА ЛЕТУ» возможность записи макросов НА ЛЕТУ возможность записиакросов возможность работы на любой поверхности возможность работы на стекле возможность установки до 16 функций на правую кнопку восемь программируемых кнопо время реакции 1 мс встроенная встроенная память встроенная память 16 KБ встроенная память 160 Кб встроенная память 16КБ встроенная память для сохранения конфигурации мыши высококачественные переключатели Omron с ресурсом в 50 млн. нажатий гироскоп датчик: 3D-акселерометр и гироскоп для левой и правой руки для любой поверхности для правой и левой ркуи для правой и левой руки для правой руки для правой руки и левой руки для правой руки,RGB подсветка на 16,8 млн цветов загрузка игровых профилей загрузка скриптов во встроенную память зарядка аккумуляторов внутри устройства изменение чувствительности сенсора кнопкой изменяемая геометрия корпуса изменяемая подсветка колеса и лого в разных режимах индикатор зарядки на корпусе интеллектуальное управление энергопотреблением активирует режим ожидания кабель с оплеткой кабель с разъемами Micro-USB/USB для зарядки кнопка «Тройной клик» кнопка «Тройной клик» с функцией «3хFire» позволяет сделать сразу три выстрела одним нажатием кнопка изменения разрешения кнопка изменения режима колеса прокрутки кнопка переключения между приложениями и колесико-кнопка кнопка смены разрешения кнопки «Вперед/Назад» кнопки мыши: кнопка «Тройной клик» когда он не используется количество снимков в секунду - 12000 количество снимков в секунду - 6500 количество снимков в секунду - 6666 который вмещает до 7 грузиков общим весом 19 который вмещает до 7 грузиков общим весом 19,5 грамм красный максимально точное определение высоты отрыва металлические ножки механические переключатели с гарантированным ресурсом 60 млн кликов миниатюрный ресивер Pico многоцветная подсветка (пульсация с цветовым переливом). набор из пяти гирек весом 3,6 г каждая для удобной регулировки веса и баланса настраиваемое время отклика от 3 до 30 мс настройка чувствительности на лету независимые зоны RGB-подсветки неоновая подсветка обработка изображения 10.8 Мп/сек одна кнопка - 16 функций оптическая оптическая светодиодная оптическая светодиодная память 16 Кб переключатель DPI для регулировки скорости указателя. под левую руку и два универсальные варианта поддержка MacOS подключение к компьютеру:USB (приемник) + Bluetooth. подсветка настраивается для каждого профиля покрытие Soft Rubber Skin покрытие корпуса soft touch покрытие корпуса soft-touch полноцветная светодиодная подсветка ASUS Aura Sync программирование кнопок прорезиненное покрытие прорезиненные боковые поверхности прорезиненные вставки прочная оплетка кабеля работа на любых поверхностях работает на любой поверхности работает на любой поверхности работает практически на любой поверхности разрешение регулируется 600/1000/1600 dpi регулировка оптического разрешения 100-4000 DPI регулируемое время отклика регулируемое разрешение сенсора в пределах 800-3200 dpi ресурс кнопок 20 000 000 нажатий розовый рулетка для сматывания провода с режимом пульсации сенсорная область прокрутки сенсорный скролл симметричный корпус с настраиваемой конфигурацией боковых кнопок синхронизируемая светодиодная подсветка Aura сканер отпечатков пальцев скорость отклика 1 мс смена разрешения мыши во время игры 600/800/1200/1600/2000/3600dpi сочетает мощность оптического датчика с точностью лазерного специальное покрытие корпуса - soft touch специальное покрытие корпуса soft touch тефлоновые ножки технология V-Track технология «Абсолютный контроль курсора» технология оптического сенсора Bluetrack тройной клик ускорение до 15 G ускорение до 20 G ускорение до 30 G ускорение до 50 G утилита ROG Armoury для настройки параме ферритовый фильтр помех, фиолетовый функция Logitech Flow позволяет управлять двумя компьютерами одновременно функция «Волшебный карандаш» цветная подсветка четыре сменные крышки для настройки формы – под правую руку шнур с устойчивой к истиранию оплеткой эксклюзивная конструкция разъемов для подбора переключателей основных кнопок с нужным усилием нажатия