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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Клавиатуры Logitech Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная

Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная

(1)
Артикул: 97664
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 1
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 2
  • Клавиатура + мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 3
Клавиатура + мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 1
Клавиатура + мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 2
Клавиатура + мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 3
1 830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 97664
В наличии
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БрендLogitech
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB, радиоканал
Источник питания клавиатуры2xAAA
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш104+2
Комплектацияклавиатура, мышь, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи10 м
Разрешение оптического сенсора1000 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
Особенностикомпактный размер
Клавиатура+мышь Logitech Wireless Combo MK220 (920-003169) – беспроводной компактный набор, который через USB-порт подключается к компьютерной технике. Комплект работает от нано-приемника, а для питания всех устройств используются батарейки. Характеристики набора позволяют не заменять элементы питания от 5 до 24 месяцев. Клавиатура в наборе Logitech Wireless Combo MK220 (920-003169) снабжена двуязычной раскладкой. Все символы отображаются единым белым цветом, который четко виден на черном фоне корпуса. Угол наклона клавиатуры можно менять, для этого на обратной стороне корпуса есть ножки. Мышь имеет универсальный корпус, форма которого подходит для работы любой рукой, достаточно просто изменить настройки манипулятора. Радиус действия нано-ресивера дает пользователю возможность располагаться на расстоянии от приемника до 10 метров. Дизайн комплекта имеет классический стиль и позволяет использовать эту клавиатуру и мышь для решения повседневных задач.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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29.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компактная, функциональная!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Сегодня привезли - просто супер! Брала ребенку для компа взамен проводных Клавы и мыши. Комплект батареек включен. Занимает намного меньше места, удобные, добротные! Стол длиной 2,5 метра, системник стоит около одной стены, я с Клавой и мышью была у другой, монитор посередине. Сигнал отличный! Жаль нет ещё монитора и колонок беспроводных, тогда был бы идеал. Рекомендую 100%! Качество на высоте по сравнению с другими моделями, используемых на работе.
И да, опасалась по картинкам, что не будет на клаве русских букв - все есть, не переживайте!

Самовывоз невозможен
Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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