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Набор посуды Rondell Bojole RDS-824

Артикул: 97437
Набор посуды Rondell RDS-824 8 пр Bojole
10 480 руб. 
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+ 197 КэтКоинов
Артикул: 97437
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 747 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRondell
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе8
Внутреннее покрытиеантипригарное
Материал ручки (-ек)бакелит
Подходит для индукционных плитда
К достоинствам набора посуды Rondell Bojole RDS-824 можно отнести, стильный дизайн, тройное штампованное, а затем вплавленное дно, надежное крепление аксессуаров


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Набор посуды Rondell Bojole RDS-824 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10480 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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