Плащ SM р. M (100% ПЭ c PU покрытием)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SM
|Тип товара
|Размер
|M
Водоотталкивающий Плащ SM отличное подспорье для охотников и рыбаков. Ведь они в любую, даже самую ненастную, погоду проводят время в лесу, на речке или озере. Плащ цвета хаки сделает охотника незаметным для дичи и надежно защитит от дождя и ветра.
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