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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000

Артикул: 97120
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - фото 3
13 991 руб. 
15 490 руб. 
Купить
+ 153 КэтКоинов
Артикул: 97120
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNeoline
Тип товараВидеорегистраторы
Возможность записи события в отдельный файлесть
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторада
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Кол-во камер1
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Диагональ экрана, дюйм2
Датчик удара (G-сенсор)есть
Угол обзора135°
Комплектациявидеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, упаковка
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см7.3
Высота, см4.6
Встроенный радар-детектор с определением полицейских радаров всех распространенных типов, режим парковки, два слота для карты памяти объемом до 32 Гб


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9000 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13991 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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