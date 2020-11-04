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Пылесос ARNICA Karayel красный

Артикул: 97055
  • Пылесос Arnica Karayel красный - фото 1
  • Пылесос Arnica Karayel красный - фото 2
  • Пылесос Arnica Karayel красный - фото 4
  • Пылесос Arnica Karayel красный - фото 5
Пылесос Arnica Karayel красный - фото 1
Пылесос Arnica Karayel красный - фото 2
Пылесос Arnica Karayel красный - фото 4
Пылесос Arnica Karayel красный - фото 5
5 500 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 97055
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендARNICA
Тип товараПылесосы
Основной цветкрасный
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника20 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт2400
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниясоставная
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг5
Размеры (ВxШxГ), см51x39x52.5
Cухая уборка, с мешком для сбора пыли, мощность 2400 Вт


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Пылесос ARNICA Karayel красный - данный товар вы можете купить по цене по цене 5500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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