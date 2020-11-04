Пылесос ARNICA Merlin Pro, черно-красный

Эта стандартная насадка с переключателем пол/ковер подходит для большинства пылесосов Arnica с диаметром трубы 32 мм. С помощью насадки Вы сможете в...

Насадка пол-ковер ARNICA DN19 для сухой уборки для пылесосов ARN... Эта стандартная насадка с переключателем пол/ковер подходит для большинства пылесосов Arnica с диаметром трубы 32 мм. С помощью насадки Вы сможете в...

Мини-турбощетка идеально подходит для очистки диванов, кресел пуфиков и другой мягкой мебели. Если у Вас дома есть домашние животные, Вы наверняка з...

Мини-турбощетка ARNICA DN49 для пылесосов ARNICA Hydra/Hydra Rai... Мини-турбощетка идеально подходит для очистки диванов, кресел пуфиков и другой мягкой мебели. Если у Вас дома есть домашние животные, Вы наверняка з...

Сухая уборка помещений;

Сбор небольших предметов (скрепки, пуговицы и т.д.).

- это удобный пылесос для ежедневной сухой уборки, когда необходимо быстро прибраться, а обычный пылесос доставать слишком долго.Для своих компактных размеров и небольшого веса этот пылесос очень мощный. С его помощью вы легко соберете бытовой мусор, рассыпавшуюся крупу или даже мелкие скобяные изделия без особого вреда для пылесоса.Пластиковый контейнер быстро открывается и легко чистится, а HEPA-фильтр обеспечивает защиту двигателя, а также ограничивает попадание частиц пыли в воздух убираемого помещения.