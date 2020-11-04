Ящик Plano 7592-01 с 4-мя коробками, большой отсек для хранения аксессуаров

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|52,7х27,9х38,7
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|Фурнитура из нержавеющей латуни
|Особенности
|Дополнительная опция - место для пяти коробок модели Plano 2-3500-00 (в комплект не входят).
Описание
GUIDE SERIES™ STOWAWAY® 7592-01
• Система Stowaway®
• Четыре съемные коробки придают непревзойденную универсальность
• Верхняя крышка Duraview™
• Место для пяти коробок ProLatch™ 2-3500 (дополнительная опция)
• Три съемных блока для спиннербейтов
• Гнезда для инструментов сбоку
• Цвет: графитовый/песо
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