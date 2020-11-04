Сумка Rapala Urban Sling Bag

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Rapala
|Тип товара
|Сумка
|Габаритные размеры, см
|40х28х14
|Материал
|водонепроницаемая ткань
|Дополнительно
|3D сетка для вентиляции и комфорта спины.
|Особенности
|На плечевом гибком ремне имеются дополнительные карманы.
Описание
Описание отсутствует
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