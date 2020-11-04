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Сумка Rapala Urban Messenger Bag объемом 20 литров эргономична и подходит как для повседневного использования, так и для рыбалки. В основное отделение помещается несколько коробок мод. 3700 и 3600. Имеется внутренний мягкий отсек для 14-дюймового ноутбука, литый жесткий чехол-карман для солнцезащитных очков, внешний карман на липучке для плоскогубцев. Нижняя часть сумки имеет мягкую 3D-вентилируемую сетку. По бокам сумки находятся вспомогательные держатели и ручки.

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