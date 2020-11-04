Сумка Rapala Limited Lure Bag

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Удобная небольшая поясная сумка для приманок. Вертикальные карманы для хранения 16 приманок. Горизонтальный верхний удобный доступ в сумку. Передний карман для мелочей. Отверстие для слива влаги с приманок и аксессуаров. Ремень из высокопрочной нейлоновой ленты шириной 4 см. Длина пояса регулируется до 115 см.

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