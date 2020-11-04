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102 Колготки компрессионные 15-17 мм рт.ст.(цв.телесный) №1

Артикул: 96131
102 Колготки компрессионные 15-17 мм рт.ст.(цв.телесный) №1
880 руб. 
900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 96131
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендERGOFORMA
Тип товараКолготки
Цветтелесный
Размер1
Класс компрессиипрофилактический

Таблица размеров

Размерная сетка на колготки компрессионные


«Колготки антиварикозные профилактические» выполнены из комбинированных материалов. Профилактический антиварикозный трикотаж обладает компрессионным воздействием на подлежащие мягкие ткани (15-18 мм ртутного столба). Способствует нормализации оттока венозной крови за счет градуированной компрессии на мышцы и венозную стенку. В области щиколотки и голеностопного сустава компрессия составляет 100%, ниже коленного сустава компрессия уже 70%, а в верхней трети бедра – не более 40% от начального значения. Постепенное снижение компрессии позволяет нормализовать отток жидкости из нижних отделов ног, защищает венозную стенку от деформации и ускоряет ток крови, что упрощает и нормализует работу венозной помпы. Специальная высокотехнологичная вязка компрессионного трикотажа позволяет оказывать дозированное давление в течение всего дня. Использование компрессионного трикотажа - общепризнанный метод профилактики и лечения болезней вен нижних конечностей. Доказано, что использование компрессионного трикотажа оказывает лучшее воздействие на стенки вен нежели эластичное бинтование, при котором невозможно создать градуированное компрессионное воздействие.

Характеристики: колготы из эластичного материала. Шортики без компрессионного воздействия

Показания к применению:

Наследственная предрасположенность, избыточный вес, целлюлит, беременность, прием гормональных контрацептивов, длительные статические нагрузки, авиаперелеты, длительные поездки на транспорте (автомобиль, автобус, поезд), сидячая работа, работа «на ногах», занятия спортом.

Результат применения:

Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру, предотвращение обратного тока крови по венам, уменьшение отеков на ногах и ощущения тяжести, снижение риска тромбоза вен нижних конечностей.

Надевать компрессионный трикотаж утром, сразу после того как встали с кровати. После завершения утренних гигиенических процедур необходимо полежать в течение 5 – 10 минут, приподняв ноги под углом 30 – 45 градусов относительно горизонтальной поверхности (для нормализации оттока венозной крови). Компрессионный трикотаж носится целый день без перерывов.

Состав: полиамид – 82%, эластан 18%



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102 Колготки компрессионные 15-17 мм рт.ст.(цв.телесный) №1 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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