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Точило Elitech СТ300C

Артикул: 95794
Точило Elitech СТ300C
6 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 95794
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БрендElitech
Тип товараТочило
Вес, кг8.8
Высота, см24.5
Габариты (ШхВхГ)150 мм
Диаметр диска32 мм
Длина, см51
Количество скоростей1
Комплект поставкиСтанок, 2 заточных круга, 2 щитка, съемный резервуар для охлаждающей жидкости. Размеры заточного круга 150х20х32 мм.
Мощность300 Вт
Скорость вращения2850 об/мин
Ширина, см29.5
Точильный агрегат работает с двумя кругами, оснащен подсветкой на гибкой ножке. Надежный двигатель. Возможность заточки инструмента под разным углом. Размеры заточного круга 150х20х32 мм.


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