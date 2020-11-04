Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO STICKMATE 250/2 IGBT

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Aurora
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|250 А
|Мощность
|12 кВт
|Питание
|инвертор
|Плазменная резка
|нет
|Продолжительность включения при максимальном токе
|6 мин.
|Рекомендуемая мощность генератора
|5.9 кВт
|Степень защиты
|IP21
|Температурный диапазон работы
|от 50°C до -20°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
|Высота, см
|37.2
|Длина, см
|45.5
|Ширина, см
|20.2
|Вес, кг
|15.5
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