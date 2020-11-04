Аппарат для очищения кожи 4 в 1 Gezatone Super Wet Cleaner Pro

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Прибор косметический
|Назначение
|для лица
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Франция
|Высота, см
|20
|Длина, см
|35
|Ширина, см
|15
|Вес, кг
|0.35
Прибор косметический Gezatone Super Wet Cleaner Pro - универсальный вакуумный очиститель для кожи лица. Подходит для умывания и нанесения косметических средств. Сменные насадки позволяют проводить различные процедуры - пилинг, чистку, роликовый массаж и вакуумное удаление комедонов и угрей. Благодаря использованию прибора косметического Gezatone Super Wet Cleaner Pro кожа лица станет чистой и здоровой уже через несколько сеансов.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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