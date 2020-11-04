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Фрезер Фиолент МФ3-1100Э

Артикул: 93656
  • Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - фото 1
  • Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - фото 2
  • Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - фото 3
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - фото 1
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - фото 2
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - фото 3
4 290 руб. 
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+ 80 КэтКоинов
Артикул: 93656
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендФиолент
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте8 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума98 дБ
Глубина фрезирования50 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин30000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин0
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростинет
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1100
Длина, см40
Ширина, см28
Высота, см12.5
Вес, кг3.1
универсальный, мощность - 1100 Вт, скорость - 30000 об./мин.


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Самовывоз невозможен
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э – стоимость товара 4290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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