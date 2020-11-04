Насос Зубр ЗНФЧ-23-1.9-С

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Зубр
|Тип товара
|Насосы
|Глубина погружения под зеркало воды
|3 м
|Диаметр разъема соединения
|0.5 дюйм.
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35°C
|Максимальный напор
|1.9 м
|Минимальная температура воды
|5°C
|Минимальная температура окружающей среды
|5°C
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|38 Вт
|Пропускная способность
|1.38 куб.м/час
|Размер фильтруемых частиц
|2 мм
|Режущая насадка
|нет
|Длина, см
|20.5
|Ширина, см
|17.5
|Высота, см
|20
|Вес, кг
|2.1
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