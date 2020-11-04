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Пила дисковая Ryobi R18CS-0

Артикул: 93151
Пила дисковая Ryobi R18CS-0
7 920 руб. 
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+ 138 КэтКоинов
Артикул: 93151
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRyobi
Тип товараПила дисковая
Аккумулятор в комплектенет
Глубина пропила52 мм 
Диаметр диска165 мм 
Диаметр посадочного отверстия16 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Скорость вращения4700 об/мин 
Подключение пылесосаесть
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Состояние товарановый
Питаниеот аккумулятора
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростиесть
В кейсенет
Напряжение аккумулятора, В18
Количество скоростей работы1
Зарядное устройство в комплектенет
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см33
Ширина, см20
Высота, см25
Вес, кг2.8
Дисковая пила, работа от аккумулятора, диаметр диска 165 мм, плавная регулировка скорости, вес 2.8 кг


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Пила дисковая Ryobi R18CS-0 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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