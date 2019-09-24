Тонометр автоматический с адаптером Little Doctor Ld51s

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Little Doctor
|Тип товара
|Тонометр
|Тип тонометра
|автоматический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|есть
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|автоматическое
|Размер манжеты, см
|25x36
|Автоматическое отключение
|есть
|Память последнего измерения
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|есть
|Питание от сети
|есть
|Сумка в комплекте
|есть
|Производство
|Китай
|Высота, см
|6.1
|Длина, см
|12.9
|Ширина, см
|10.5
|Вес, кг
|0.424
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24.09.2019
Точность, простота, надежность, крупные цифры
Недостатки:
Не обнаружили
Комментарий:
Прекрасный, точный тонометр, который еще и сообщает приятным голосом результаты измерений.