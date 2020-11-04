Светильник медицинский хирургический Armed Zd-I

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Armed
|Тип товара
|Светильник
|Напряжение питающей сети
|220 Вт
|Частота питающей сети
|50 Гц
|Длина, см
|94
|Ширина, см
|49
|Высота, см
|10
|Вес, кг
|5
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