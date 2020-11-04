Крючок Milardo Amur AMUSM10M41

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Milardo
|Тип товара
|Крючки
|Исполнение
|латунь
|Установка (монтаж)
|подвесной
|Длина, см
|4.5
|Ширина, см
|4.8
|Высота, см
|4.8
|Вес, кг
|0.13
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