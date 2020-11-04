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Полка стекло Iddis Mirro Plus MRPSBG0i44

Артикул: 89078
Полка стекло Iddis Mirro Plus MRPSBG0i44
2 260 руб. 

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Артикул: 89078
В наличии
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Коллекция Mirro Plus
filter_noneТовар входит в коллекцию Mirro Plus

Коллекция Mirro Plus

БрендIddis
Тип товараПолочки
Исполнениестекло
Установка (монтаж)подвесной
Длина, см50
Ширина, см11.5
Высота, см6
Вес, кг1.1
Полка стекло Iddis Mirro. Материал: стекло. Установка: настенная.


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Полка стекло Iddis Mirro Plus MRPSBG0i44 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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