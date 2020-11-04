Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H)

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|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|EVA, карбон, углеволокно
|Рабочая длина, м
|2.7
|Тест по леске, г
|макс. 300
|Длина, см
|140
|Ширина, см
|12
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|6
|Тип
|троллинговое, штекерное
|Вес, кг
|0.477
Описание
С 11 моделями, подходящими к большому количеству задач при ловле с лодки в соленой воде, серия Shimano Vengeance имеет что-то для каждого - и с ценой, в которую, рассматривая характеристики этих удилищ, трудно поверить. Вас никогда не подведет бланк XT30, будь то двухсекционное удилище длиной 2.1м.(средне-тяжелое), односекционная 7 футовая 50-фунтовая или любая другая модель между ними.
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