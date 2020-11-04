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Оснащена крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева. Дрель имеет аккумуляторный блоко 5,2 Ач, работающий до 75% дольше без подзарядки. Комплектация: быстрозажимной металлический патрон Futuro Plus/дополнительная рукоятка/крючок для ношения на ремне и отделение для насадок/2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)/зарядное устройство ASC 30-36 V AIR COOLED пластмассовый кофр.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTХ Impuls 2x5.2 Ач. кейс (602191650) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.