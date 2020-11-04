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Лапа Боксерская Спортивные Мастерские 00005126, Круглая

Артикул: 81131
Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005126, круглая
630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81131
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЛапа боксерская
Материалискусственная кожа
Цветчерный

Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005126 имеет круглую форму. Удобно удерживается на руке регулируемыми ремнями из стропы. Служит для отработки ударов, рекомендована для тренировок боксеров.

Особенности:

  • Выполнена из искусственной кожи;
  • Наполнитель из стенофона;
  • Крепление на руку с помощью ремней;
  • В комплекте одна штука.

Комплектация:

  • Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005126;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Лапа Боксерская Спортивные Мастерские 00005126, Круглая - стоимость товара 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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