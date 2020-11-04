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Насос Велосипедный Giyo Gf-4A

Артикул: 81111
Насос вело GIYO GF-4A
670 руб. 
870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81111
В наличии
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БрендGIYO
Тип товараНасосы
Высота, см20
Длина, см51
Ширина, см15
Вес, кг1.2

Насос велосипедный Giyo GF-4A предназначен для накачивания шин велосипедов и другого спортивного инвентаря. Встроенный манометр позволяет контролировать степень давления в шинах.

Особенности:

  • Манометр для контроля за степенью накачки;
  • Ручной, напольный;
  • Одноходовый;
  • Материал изготовления - пластик и алюминий;
  • Для двух типов ниппелей: A/V и presta.

Комплектация:

  • Насос велосипедный Giyo GF-4A;
  • Упаковка.


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Насос Велосипедный Giyo Gf-4A - по цене 670 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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