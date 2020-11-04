8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Эспандеры и жгуты Indigo Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка латекс Medium

Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка латекс Medium

Артикул: 81103
  • Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка, Medium - фото 1
  • Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка, Medium - фото 2
Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка, Medium - фото 1
Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка, Medium - фото 2
574 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81103
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.6

Эспандер Indigo 00020786 представляет собой гимнастическую латексную трубку, которую можно использовать для тренировки различных групп мышц как в качестве самостоятельного аксессуара, так и в комплексе с различными тренажерами. Данная модель обеспечивает степень нагрузки Medium (средняя). Нагрузку можно регулировать, складывая трубку в нужное количество раз.

Особенности:

  • Диаметр - 11 мм;
  • Нагрузка - средняя;
  • Цвет - красный;
  • Длина трубки - 3 м;
  • Материал изготовления - латекс.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo 00020786;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Эспандер Indigo 00020786, гимнастическая трубка латекс Medium - этот товар вы можете купить по цене 574 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...