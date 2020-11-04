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Эспандер Ronin Е046, Силомер

Артикул: 81067
Эспандер кистевой. Силомер Е046
250 руб. 
530 руб. 
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Артикул: 81067
В наличии
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БрендRonin
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.1

Эспандер Ronin Е046 представляет собой кистевой тренажер с силомером. Дачтик-силомер показывает силу нажатия. Удобная форма с выемкой для пальцев.

Особенности:

  • Шкала измерителя силы;
  • Стрелочный индикатор;
  • Материал изготовления - пластик.

Комплектация:

  • Эспандер Ronin Е046;
  • Упаковка.


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Эспандер Ronin Е046, Силомер - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 250 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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