8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ботинки Гравитационные Инверсионные (Пара)

Артикул: 80559
Инверсионные (гравитационные) ботинки (пара) Sportsteel
1 850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 80559
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSportsteel
Тип товараБотинки гравитационные
Вес, кг2
Высота, см10
Длина, см40
ПроизводствоРоссия
Ширина, см23

Ботинки гравитационные GS sport SS103 представляют собой приспособление, позволяющее без усилий висеть на спортинвых снарядах вниз головой. Надеваются на лодыжки и прочно фиксируются защелками. Выполнены в виде широких раскрывающихся манжет. Способствуют эффективному растягиванию мышц и тканей спины.

Особенности:

  • 7 отверстий на ремешке лямки;
  • Крюк длиной 10 см;
  • Ширина крюка - 4 см;
  • Длина ремешка - 41 см;
  • Длина ремешка застежки - 20 см;
  • Выполнены из натуральной кожи;
  • Максимальная нагрузка на один крюк - 100 кг.

Комплектация:

  • Ботинки гравитационные GS sport SS103);
  • Упаковка.
  • Гравитационные или иначе инверсионные ботинки — поддерживающее приспособление, надеваемое на лодыжки, дающее возможность без усилий висеть в положении «вниз головой». Предназначены для фиксации ног на перекладине и выполнения упражнений из этого положения для мышщ пресса и спины. Это простой, но очень эффективный, спортинвентарь, разработанный для занятий инверсией. Выполненные в виде широких раскрывающихся манжет на защелках, ботинки способствуют равномерному распределению веса и обеспечивают надежное сцепление с перекладиной. Такие ботинки рекомендованы к использованию докторами и успешно применяются в различных странах как в повседневной жизни, так и в реабилитационных центрах. Материал: натуральная кожа. В комлекте: 2 штуки.


    • Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

    Отзывы
    Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
    информацией о товаре на основе своего опыта.
    Станьте первым, кто оставил отзыв.

    Оставить отзыв

    Самовывоз невозможен
    Ботинки Гравитационные Инверсионные (Пара) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
    Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

    Похожие товары

    Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
    Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
    Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
    Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
    КотоФото
    Принимаем банковские карты
    Принимаем банковские карты
    Банк-партнер
    Банк-партнер
    Яндекс.Маркет
    Мы на Яндекс.Маркете

    Телефон для звонков в Челябинске

    8 (800) 505-43-75

    Круглосуточная горячая линия

    8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

    Электронная почта

    info@kotofoto.ru

    Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
    Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
    Загрузка...
    Загрузка...